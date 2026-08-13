Luke Combs announces 2027 “My Kinda Saturday Night” tour dates

2025 Stagecoach Festival - Day 3 INDIO, CALIFORNIA - APRIL 27: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Luke Combs performs at the T-Mobile Mane Stage during the 2025 Stagecoach Festival on April 27, 2025 in Indio, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Stagecoach) (Frazer Harrison/Getty Images for Stagecoach)
By Jay Edwards

Many of us, including me, were wondering “When is Luke coming to my town?

Well, Orlando (where I am) didn’t make the cut this time, but Luke just announced new dates for the 2027 “My Kinda Saturday Night” tour!

@lukecombs

1 continent. 2 countries. 12 concerts. This is the 2027 My Kinda Saturday Night Tour. Join/login to my fan club at lukecombs.com to receive pre-sale info. April 3, 2027 - Arlington, TX (AT&T Stadium) April 10, 2027 - Minneapolis, MN (U.S. Bank Stadium) April 17, 2027 - Detroit, MI (Ford Field) April 24, 2027 - Philadelphia, PA (Lincoln Financial Field) May 1, 2027 - Foxborough, MA (Gillette Stadium) May 8, 2027 - Pittsburgh, PA (Acrisure Stadium) May 15, 2027 - Kansas City, MO (Arrowhead Stadium) May 29, 2027 - Edmonton, AB (Commonwealth Stadium) June 5, 2027 - Vancouver, BC (BC Place) June 12, 2027 - Boise, ID (Albertsons Stadium) June 19, 2027 - Denver, CO (Empower Field at Mile High) June 26, 2027 - San Diego, CA (Petco Park)

♬ original sound - Luke Combs

Tickets go on sale to the public on Friday, August 21st at the local venue time for the following shows:

April 3 — Arlington, TX at AT&T Stadium

April 10 — Minneapolis, MN coming to U.S. Bank Stadium

April 17 — Detroit, MI Ford Field

April 24 — Philadelphia, PA at Lincoln Financial Field

May 1 — Foxborough, MA Gillette Stadium

May 8 — Pittsburgh, PA at Acrisure Stadium

May 15 — Kansas City, MO Arrowhead Stadium

May 29 — Edmonton at Canada Commonwealth Stadium

June 5 — Vancouver, B.C. at Canada BC Place

June 12 — Boise, ID Albertsons Stadium

June 19 — Denver, CO at Empower Field at Mile High

June 26 — San Diego, CA playing Petco Park

Jay Edwards

Jay Edwards

Jay Edwards is an Orlando native and proud to call Central Florida his home! He has lived in Seminole County since the age of 2 and attended school at Lake Brantley High School, Seminole Community College, and then graduated with a Radio/TV degree from UCF.

On AirK99.1FM - New Country Logo
    View All
    1-937-909-5991

    The K-Club Newsletter