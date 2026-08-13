Luke Combs announces 2027 “My Kinda Saturday Night” tour dates

Many of us, including me, were wondering “When is Luke coming to my town?
Well, Orlando (where I am) didn’t make the cut this time, but Luke just announced new dates for the 2027 “My Kinda Saturday Night” tour!
@lukecombs
1 continent. 2 countries. 12 concerts. This is the 2027 My Kinda Saturday Night Tour. Join/login to my fan club at lukecombs.com to receive pre-sale info. April 3, 2027 - Arlington, TX (AT&T Stadium) April 10, 2027 - Minneapolis, MN (U.S. Bank Stadium) April 17, 2027 - Detroit, MI (Ford Field) April 24, 2027 - Philadelphia, PA (Lincoln Financial Field) May 1, 2027 - Foxborough, MA (Gillette Stadium) May 8, 2027 - Pittsburgh, PA (Acrisure Stadium) May 15, 2027 - Kansas City, MO (Arrowhead Stadium) May 29, 2027 - Edmonton, AB (Commonwealth Stadium) June 5, 2027 - Vancouver, BC (BC Place) June 12, 2027 - Boise, ID (Albertsons Stadium) June 19, 2027 - Denver, CO (Empower Field at Mile High) June 26, 2027 - San Diego, CA (Petco Park)♬ original sound - Luke Combs
Tickets go on sale to the public on Friday, August 21st at the local venue time for the following shows:
April 3 — Arlington, TX at AT&T Stadium
April 10 — Minneapolis, MN coming to U.S. Bank Stadium
April 17 — Detroit, MI Ford Field
April 24 — Philadelphia, PA at Lincoln Financial Field
May 1 — Foxborough, MA Gillette Stadium
May 8 — Pittsburgh, PA at Acrisure Stadium
May 15 — Kansas City, MO Arrowhead Stadium
May 29 — Edmonton at Canada Commonwealth Stadium
June 5 — Vancouver, B.C. at Canada BC Place
June 12 — Boise, ID Albertsons Stadium
June 19 — Denver, CO at Empower Field at Mile High
June 26 — San Diego, CA playing Petco Park