Back to School: Start dates for local districts

Local districts have announced their back-to-school plans for the 2026-2027 school year.
This is self-reported by the districts, and we are relying on them for any updates to the information you see below.
This list is organized alphabetically by county and shows all of the districts for which we have information. If school officials have information on districts not listed here, or information that has changed since this list was created, they can contact our newsroom through their standard methods, or by e-mailing WHIO at newsdesk@cmgohio.com.
AUGLAIZE COUNTY
- St. Marys City Schools: Start date: Aug. 19 for all grades
CHAMPAIGN COUNTY:
- Graham Local Schools: Start date: Aug. 26 for all grades.
- Mechanicsburg Exempted Village Schools: State Date: Aug. 20. (All Grades)
- West Liberty Salem Local Schools: Start date: Sept. 2. (All Grades)
CLARK COUNTY
- Springfield City Schools: Start date: August 24 (Grades 1-9), August 25 (Grades 10-12), August 26 (Kindergarten)
- Tecumseh Local Schools: Start date: Wednesday, Aug. 19. (All Grades)
- Northeastern Local Schools: Start Date: Aug.19 (All Grades)
- Northwestern Local Schools: Start Date: Aug. 18 (All Grades)
- Greenon Local Schools: Start Date: August 20 (Grades 1-12), August 25 (Kindergarten, Last name A-M), August 26 (Kindergarten, Last Name N-Z)
- Clark Shawnee Local Schools: Start Date: Aug. 20 (All Grades)
- Southeastern Local Schools: Start Date: Aug. 20 (All Grades)
- Catholic Central School (Springfield): Start Date - August 20
DARKE COUNTY
- Greenville City Schools: Start Date: September 2 (grades 1-12), September 2 & 4 (Kindergarten, girls only), September 3 & 8 (Kindergarten, boys only), September 9 (all Kindergarten)
- Mississinawa Valley Local Schools: Start date: Sept. 2 (All Grades)
- Arcanum-Butler Local Schools: Start date: Sept. 1 (All Grades)
- Tri-Village Local Schools: Start date: Sept. 1 (All Grades)
- Versailles Schools: Start date: Aug. 31 (All Grades)
- Franklin Monroe Local School: Start date: Sept. 2 (All Grades)
- St. Mary’s Catholic School - Start Date: Aug. 31 (All Grades)
GREENE COUNTY
- Fairborn City Schools: Start Date: August 17 (Grade 1-12), August 20 (PreK & K)
- Beavercreek City Schools: Start dates: August 13 (grades 6-12), August 13 (grades 1-5, last names A-L), August 14 (grades 1-5, last names M-Z), August 17 & 18 (Kindergarten staggered start)
- Xenia Community Schools: Start date: August 18 (All Grades); August 25 (PreK)
- Bellbrook-Sugarcreek Schools: Start date: August 13 (All Grades)
- Yellow Springs Schools: Start date: August 20 (Grades 1-12, Kindergarten staggered); August 21 (Kindergarten staggered start)
- Legacy Christian Academy: Start Date: August 12
- St. Luke Catholic School (Beavercreek): Start Date: August 27 (Grades 1-8); August 28 (PreK and Kindergarten)
- St. Brigid Catholic School (Xenia): Start Date - August 27
LOGAN COUNTY
- Bellefontaine City Schools: Start date: September 2 (K-8, Freshman); September 3 (all grades)
- West Liberty Salem Local Schools: Start date: Sept. 2 (All Grades)
- Benjamin Logan Local Schools: Start date: September 8 (grades 1-12), September 9 (Kindergarten girls), September 10 (Kindergarten boys), September 11 (all Kindergarten)
- Indian Lake Local Schools: Start date: August 19 (All Grades)
MERCER COUNTY
- Marion Local Schools: Start date: Aug. 26 (All Grades)
- Celina City Schools: Start date: August 19 (All Grades),
- St. Henry Local Schools: Start date: Aug. 25 (All Grades)
- Coldwater Local Schools: Start Date: August 25 (All Grades)
- Immaculate Conception School: Start Date: August 20
MIAMI COUNTY
- Troy City Schools: Start date: Aug. 20 (All Grades)
- Milton-Union Local Schools: Start date: Aug. 26 (All Grades)
- Miami East Local Schools: Start date: Aug. 26 (All Grades, Freshman and Kindergarten staggered)
- Piqua City Schools: Start date: Sept. 8 (All Grades)
- Newton Local Schools: Start date: Sept. 8 (All Grades)
- Tipp City Schools: Start date: August 17 (grades 6-12, K-5 Smart Start), August 18 (Kindergarten Smart Start), August 19 (grades 1-5, Kindergarten Smart Start), August 20 (Kindergarten)
- Troy Christian Schools: Start Date: August 21
- Piqua Catholic School: Start Date: August 20
- St. Patrick Catholic School (Troy): Start Date: August 20
MONTGOMERY COUNTY
- Northmont Local Schools: Start date: August 24 (All Grades),
- Centerville City Schools: Start date: August 12 (Grades K-12); August 19 (PreK)
- Brookville City Schools: Start date: August 18 (Grades 1-12, PreK); August 24 (Kindergarten)
- Huber Heights City Schools: Start date: September 8 (grades 1-12), September 11 (Kindergarten)
- Kettering City Schools: Start date: August 13 (grades 1-10), August 14 (grades 11-12), August 17 (Preschool), August 19 (Kindergarten)
- Oakwood City Schools: Start date: August 12 (grades 7-12), August 14 (grades 1-6), August 17 (Kindergarten)
- Miamisburg City Schools: Start date: August 12 (all grades)
- Trotwood City Schools: Start date: August 17 (all grades)
- Dayton Public Schools: Start date: August 11 (Grades 1-9), August 12 (Grades 10-12)
- Jefferson Twp. Public Schools: Start date: Aug 12 (All Grades)
- Mad River Local Schools: Start date: August 28 (grade 9 orientation), September 8 (grades 1-12; Kindergarten, last names A-L), September 9 (Kindergarten, last names M-Z), September 10 (all Kindergarten)
- New Lebanon Local Schools: Start date: August 20 (all grades)
- Northridge Local Schools: Start date: August 17 (all grades)
- Vandalia Butler City Schools: Start date: September 8 (all grades)
- West Carrollton City Schools: Start Date: August 19 (all grades)
- Alter High School: Start Date: Aug. 13 for Freshman and Aug. 14 for all Students’
- Chaminade-Julienne Catholic High School: Start Date: August 14
- Valley View Local Schools: Start Date: August 19 (Grades 1-9); August 20 (Grades 10-12); August 22 (Kindergarten Last Names A-L); August 25 (Kindergarten Last Names M-Z)
- Dayton Christian Schools: August 13
- Carroll High School: Start Date: August 14
- Holy Angels (Dayton): Start Date: August 19
- St. Albert the Great Catholic School (Dayton): Start Date - August 20
- St. Helen’s Parish Catholic School (Dayton): Start Date - August 21
- St. Charles Catholic School (Kettering): Start Date - August 20
- Incarnation Catholic School: Start Date - August 20
- Ascension Catholic School: Start Date - August 20
- Our Lady of the Rosery School: Start Date - August 14
- St. Peter Catholic School (Huber Heights): Start Date - August 13
- St. Benedict The Moor Catholic School: Start Date - August 14
- Bishop Liebold Catholic School (Dayton): Start Date - August 14
- Mother Bruner Catholic School: Start Date - August 18
- Creative World Montessori (Miamisburg): State Date: August 11
- Emerson Academy (Dayton): Start Date: August 11
- Dayton Early College Academy: Start Date: August 12
- Montgomery Prep Academy (Dayton): Start Date: August 13
- Dayton SMART Academy: Start Date: August 11
- Dayton Leadership Academy: Start Date: August 12
- Pathway School of Discovery (Dayton): Start Date - August 11
- Horizon Science Academy (Dayton): Start Date - August 7
- Dominion Academy (Dayton): Start Date - August 25
- Richard Allen School: Start Date - August 14
- North Dayton School of Discovery: Start Date - August 11
- Greater Dayton School: Start Date - August 6
- Gem City Career Prep High School: Start Date - August 11
- Imagine Klepinger Road Community School: Start Date - August 12
- Riverscape Career Tech: Start Date - August 18
- Miami Valley Academies: Start Date - August 18
- Miami Valley School: Start Date - August 13
PREBLE COUNTY
- Eaton City Schools: Start Date: August 20 (All Grades)
- National Trail Local Schools: Start date: August 20 (All grades)
- Preble Shawnee Local Schools: Start Date: August 20 (Middle & High School), August 20-25 (Adjusted Start for Elementary)
- Tri-County North Local Schools: Start Date: August 19 (all grades)
- Twin Valley South Local Schools: Start Date: August 18 (grades 1-12), August 19 (Kindergarten girls only), August 20 (Kindergarten boys only), August 21 (all Kindergarten)
SHELBY COUNTY
- Fairlawn Local Schools: August 20 (grades 1-12; Kindergarten, last names A-L; PreK at the Park), August 21 (Kindergarten, last names M-Z; PreK, last names A-L), August 24 (All Kindergarten; PreK, last names M-Z), August 25 (All PreK)
- Fort Loramie Local Schools: Start Date: August 19 (all grades)
- Anna Local Schools: Start Date: August 25 (grades 1-12), August 25 & 26 (Kindergarten staggered by last name)
- Botkins Local Schools: Start Date: August 20 (all grades)
- Hardin-Houston Local Schools: August 20 (All grades)
- Jackson Center Local Schools: Start Date: August 20 (all grades)
- Russia Local Schools: Start date: August 19 (all grades)
- Sidney City Schools: August 18 (Grades 5-12 and PreK-4 Group A); August 19 (PreK-4 Group B); August 20 (K-4 Group C)
- Holy Angels School (Sidney): Start Date: August 21
- Lehman Catholic High School: Start Date: August 19
WARREN COUNTY
- Springboro City Schools: Start date: August 13 (grades 2-12; Staggered Start grades K-1, last names A-L), August 14 (Staggered Start grades K-1, last names M-Z), August 17 (grades K-1), August 18 (PreK)
- Bishop Fenwich Catholic School (Franklin): Start Date - August 13
WAYNE COUNTY
- Centerville-Abington Community Schools: Start date: August 5 (all grades)
- Richmond Community Schools: Start date: August 5 (all grades)
- Nettle Creek Schools: Start date: August 4 (all grades)
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