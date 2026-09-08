Best Cincinnati Bengals fantasy performances of the last decade

Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Cincinnati Bengals fantasy performances from 2016 to 2025 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#10. Joe Burrow, December 4, 2022
- Stats: 286 Passing Yards, 2 Passing TDs, 0 Interceptions, 46 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: CIN vs KAN, 27-24 Win
- Fantasy points: 30.04
#9. Joe Burrow, October 16, 2022
- Stats: 300 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 25 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: CIN vs NOR, 30-26 Win
- Fantasy points: 32.50
#8. Joe Burrow, October 25, 2020
- Stats: 406 Passing Yards, 3 Passing TDs, 1 Interceptions, 34 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: CIN vs CLE, 34-37 Loss
- Fantasy points: 33.64
#7. Joe Burrow, November 7, 2024
- Stats: 428 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: CIN vs BAL, 34-35 Loss
- Fantasy points: 33.72
#6. Joe Burrow, October 6, 2024
- Stats: 392 Passing Yards, 5 Passing TDs, 1 Interceptions
- Game: CIN vs BAL, 38-41 (OT) Loss
- Fantasy points: 33.78
#5. Andy Dalton, December 22, 2019
- Stats: 396 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: CIN vs MIA, 35-38 (OT) Loss
- Fantasy points: 33.84
#4. Joe Burrow, January 2, 2022
- Stats: 446 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions
- Game: CIN vs KAN, 34-31 Win
- Fantasy points: 34.84
#3. Joe Burrow, December 28, 2024
- Stats: 412 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 25 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: CIN vs DEN, 30-24 (OT) Win
- Fantasy points: 36.98
#2. Joe Burrow, December 26, 2021
- Stats: 525 Passing Yards, 4 Passing TDs, 0 Interceptions, 11 Rushing Yards
- Game: CIN vs BAL, 41-21 Win
- Fantasy points: 38.10
#1. Joe Burrow, October 23, 2022
- Stats: 481 Passing Yards, 3 Passing TDs, 0 Interceptions, 20 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: CIN vs ATL, 35-17 Win
- Fantasy points: 39.24
Best running back fantasy games
#10. Joe Mixon, December 26, 2021
- Stats: 65 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 70 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: CIN vs BAL, 41-21 Win
- Fantasy points: 25.5
#9. Samaje Perine, December 27, 2020
- Stats: 95 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 41 Receiving Yards
- Game: CIN vs HOU, 37-31 Win
- Fantasy points: 25.6
#8. Joe Mixon, October 28, 2018
- Stats: 123 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 15 Receiving Yards
- Game: CIN vs TAM, 37-34 Win
- Fantasy points: 25.8
#7. Chase Brown, December 28, 2025
- Stats: 101 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 40 Receiving Yards
- Game: CIN vs ARI, 37-14 Win
- Fantasy points: 26.1
#6. Samaje Perine, November 20, 2022
- Stats: 30 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 52 Receiving Yards, 3 Receiving TDs
- Game: CIN vs PIT, 37-30 Win
- Fantasy points: 26.2
#5. Rex Burkhead, January 1, 2017
- Stats: 119 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 25 Receiving Yards
- Game: CIN vs BAL, 27-10 Win
- Fantasy points: 26.4
#4. Chase Brown, December 21, 2025
- Stats: 66 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 43 Receiving Yards, 2 Receiving TDs
- Game: CIN vs MIA, 45-21 Win
- Fantasy points: 28.9
#3. Joe Mixon, December 29, 2019
- Stats: 162 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 14 Receiving Yards
- Game: CIN vs CLE, 33-23 Win
- Fantasy points: 29.6
#2. Joe Mixon, October 4, 2020
- Stats: 151 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 30 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: CIN vs JAX, 33-25 Win
- Fantasy points: 36.1
#1. Joe Mixon, November 6, 2022
- Stats: 153 Rushing Yards, 4 Rushing TDs, 58 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: CIN vs CAR, 42-21 Win
- Fantasy points: 51.1
Best wide receiver fantasy games
#10. Tee Higgins, November 2, 2025
- Stats: 121 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 9 Targets
- Game: CIN vs CHI, 42-47 Loss
- Fantasy points: 26.1
#9. Ja'Marr Chase, October 24, 2021
- Stats: 201 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 8 Receptions, 10 Targets
- Game: CIN vs BAL, 41-17 Win
- Fantasy points: 26.1
#8. John Ross, September 8, 2019
- Stats: 158 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 7 Receptions, 12 Targets
- Game: CIN vs SEA, 20-21 Loss
- Fantasy points: 27.8
#7. Tee Higgins, December 28, 2024
- Stats: 131 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 11 Receptions, 12 Targets
- Game: CIN vs DEN, 30-24 (OT) Win
- Fantasy points: 29.1
#6. Ja'Marr Chase, December 9, 2024
- Stats: 177 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 14 Receptions, 18 Targets
- Game: CIN vs DAL, 27-20 Win
- Fantasy points: 31.1
#5. Ja'Marr Chase, October 6, 2024
- Stats: 193 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 10 Receptions, 12 Targets
- Game: CIN vs BAL, 38-41 (OT) Loss
- Fantasy points: 31.3
#4. Tee Higgins, December 26, 2021
- Stats: 194 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 12 Receptions, 13 Targets
- Game: CIN vs BAL, 41-21 Win
- Fantasy points: 31.4
#3. Ja'Marr Chase, October 8, 2023
- Stats: 192 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 15 Receptions, 19 Targets
- Game: CIN vs ARI, 34-20 Win
- Fantasy points: 37.2
#2. Ja'Marr Chase, November 7, 2024
- Stats: 264 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 11 Receptions, 17 Targets
- Game: CIN vs BAL, 34-35 Loss
- Fantasy points: 44.4
#1. Ja'Marr Chase, January 2, 2022
- Stats: 266 Receiving Yards, 3 Receiving TDs, 11 Receptions, 12 Targets
- Game: CIN vs KAN, 34-31 Win
- Fantasy points: 44.6
Best tight end fantasy games
#10. Tyler Eifert, November 27, 2016
- Stats: 68 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 5 Receptions, 11 Targets
- Game: CIN vs BAL, 14-19 Loss
- Fantasy points: 12.8
#9. Tyler Eifert, December 22, 2019
- Stats: 57 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 4 Receptions, 8 Targets
- Game: CIN vs MIA, 35-38 (OT) Loss
- Fantasy points: 13.7
#8. Mike Gesicki, December 7, 2025
- Stats: 86 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 6 Receptions, 6 Targets
- Game: CIN vs BUF, 34-39 Loss
- Fantasy points: 14.6
#7. Tyler Eifert, October 30, 2016
- Stats: 102 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 9 Receptions, 12 Targets
- Game: CIN vs WAS, 27-27 (OT) Loss
- Fantasy points: 16.2
#6. Tyler Eifert, December 11, 2016
- Stats: 48 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: CIN vs CLE, 23-10 Win
- Fantasy points: 16.8
#5. Tyler Kroft, December 31, 2017
- Stats: 53 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 8 Targets
- Game: CIN vs BAL, 31-27 Win
- Fantasy points: 17.3
#4. Tyler Kroft, October 1, 2017
- Stats: 68 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 6 Receptions, 7 Targets
- Game: CIN vs CLE, 31-7 Win
- Fantasy points: 18.8
#3. C.J. Uzomah, October 24, 2021
- Stats: 91 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: CIN vs BAL, 41-17 Win
- Fantasy points: 21.1
#2. C.J. Uzomah, September 30, 2021
- Stats: 95 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: CIN vs JAX, 24-21 Win
- Fantasy points: 21.5
#1. Mike Gesicki, November 3, 2024
- Stats: 100 Receiving Yards, 2 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: CIN vs LVR, 41-24 Win
- Fantasy points: 22.0