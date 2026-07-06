Country Concert ‘26: Friday Lineup

Alabama headlines Friday night’s lineup at Country Concert ‘26.
Buy Tickets to Country Concert ‘26
Main Stage Lineup
- 3 PM: Preston Cooper
- 4 PM: Tracy Byrd
- 6 PM: Ernest
- 8 PM: Cole Swindell
- 10 PM: Alabama
C4 Energy Saloon Stage Lineup
- 2:30 PM: USA Karaoke Contest
- 5 PM: Lanie Gardner
- 7 PM: Bryan Martin
- 9:15 PM: Rob Langdon
Coors Light Homegrown Honky Tonk Stage
- 5 PM: Brandon Dues
- 7 PM: Tesa Marie
- 9:15 PM: Kevin Serey
Dr. Pepper VIP Stage
- 5 PM: Kevin Serey
- 7 PM: Brandon Dues
- 9:15 PM: Tesa Marie
©2025 Cox Media Group