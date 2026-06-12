LIST: Find local fireworks displays in the Miami Valley

Find out when your community’s fireworks displays are happening this year.
Below you will find a list of 4th of July Fireworks listings happening across the Miami Valley. Don’t see your display listed? Email us and let us know.
Ansonia Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Ansonia Ballfields
Beavercreek Fireworks
- Date: July 4
- Time: Parade @ 6pm; Fireworks @ 10pm
- Location: Rotary Park – 2260 Dayton-Xenia Road, Beavercreek
Belle Center Fireworks
- Date: July 4
- Time: Parade @ Noon; Fireworks @ 10pm
- Location: Richland Township Park
Cambridge City Fireworks
- Date: July 5 (Rain Date - July 6)
- Time: Dusk
- Location: Creitz Park, Cambridge City, Indiana
Celina
- Date: July 25 (Part of the Celina Lake Festival)
- Time: 10pm
- Location: North shore by the Moose and Eagles on Grand Lake St. Marys
Centerville – Washington Twp. American Festival
- Date: Wednesday, July 3 through Thursday, July 4
- Time: Fireworks - July 3 @ 10pm
- Location: Various locations in Centerville. Check out americanafestival.org for the location of specific events.
Dayton - Lights in Flight
- Date: July 3
- Time: 10pm
- Location: Kettering Fields, 444 N. Bend Blvd.
Eaton Fireworks
- Date: July 2
- Time: 10pm
- Location: Preble Co. Historical Society Amphitheater, 7693 Swartsel Road, Eaton
Englewood Fireworks Celebration
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Centennial Park, Union Boulevard, Englewood
Fairborn Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Community Park | 691 E. Dayton-Yellow Springs Road, Fairborn
Fort Loramie Liberty Days
- Date: July 3-5, 2025
- Time: Fireworks - July 3 @10pm
- Location: Community Park, Fort Loramie
Greenville Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Darke Co. Fairgrounds, Sweitzer Street, Greenville
Hagerstown Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Hagerstown Airport, 999 S. Washington Street
Hamilton Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: RiversEdge Amphitheater
Huber Heights Star Spangled Heights
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Thomas Cloud Park, 4704 Brandt Pike
Indian Lake Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Indian Lake State Park - View from Old Field Beach
Kettering Go 4th!
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Delco Park, 1700 Delco Park Drive, Kettering
Lebanon Independence Day Celebration
- Date: July 3
- Time: 10pm
- Location: Colonial Park West 720 N. Broadway, Lebanon
Middletown Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Smith Park
Moraine Star Spangled Boom
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Wax Park
New Carlisle Fireworks
- Date: June 27
- Time: 10pm
- Location: Haddix Field
New Madison Fireworks
- Date: July 3
- Time: 10pm
- Location: Tri-Village High School
Oxford Freedom Festival
- Date: July 2
- Time: 10pm
- Location: Oxford Community Park
Pleasant Hill Lights Up The Night
- Date: June 27
- Time: Parade @ 11am; Fireworks @ 10pm
- Location: Newton High School Soccer Fields
Piqua Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Hollow Park
Richmond Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Roosevelt Hill @ Glen Miller Park, Richmond, Indiana
Sidney Fireworks
- Date: July 4 (Rain Date: August 2)
- Time: 10pm
- Location: Sidney Middle School, 980 Fair Road, Sidney
Springboro Red, White and Boro!
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Springboro High School
Springfield Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Fireworks launched from Ferncliff Cemetery. Visible throughout the community.
Tipp City - Red, White, Food Trucks and Fireworks
- Date: July 4
- Time: 6-10:30pm; Fireworks at 10pm
- Location: Kyle Park
Troy Fireworks
- Date: Jul 4
- Time: 10pm
- Location: Along the banks of the Great Miami River between Adams Street and Market Street
Urbana Fireworks Festival
- Date July 3
- Time: 10pm
- Location: Grimes Field Airport
Vandalia Star Spangled Celebration
- Date: July 3
- Time: 10pm
- Location: Vandalia Recreation Center and Sports Complex
Wapakoneta Fireworks/St. Joseph Festival
- Date: July 3 and July 4
- Time: Fireworks @ 10pm July 4
- Location: Auglaize Co. Fairgrounds
Waynesville Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Bicentennial Park
West Liberty Fireworks
- Date: June 27
- Time: 10pm
- Location: Lion’s Club Park
West Milton 4th of July Celebration
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: City Park
Wilmington
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Kirkwood Camp and Adventure Park
Lights Over Dayton - A Celebration of Flight
- Date: June 26 (Rain Date - June 27
- Time: 10pm
- Location: National Museum of the United States Air Force
Xenia Fireworks
- Date: July 3
- Time: 10pm
- Location: Shawnee Park
Yellow Springs Fireworks
- Date: July 4
- Time: 10pm
- Location: Gaunt Park
© 2023 Cox Media Group