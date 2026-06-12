LIST: Find local fireworks displays in the Miami Valley

Fireworks Finder - Generic
By WHIO Staff

Find out when your community’s fireworks displays are happening this year.

Below you will find a list of 4th of July Fireworks listings happening across the Miami Valley. Don’t see your display listed? Email us and let us know.

Ansonia Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Ansonia Ballfields

Beavercreek Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: Parade @ 6pm; Fireworks @ 10pm
  • Location: Rotary Park – 2260 Dayton-Xenia Road, Beavercreek

Belle Center Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: Parade @ Noon; Fireworks @ 10pm
  • Location: Richland Township Park

Cambridge City Fireworks

  • Date: July 5 (Rain Date - July 6)
  • Time: Dusk
  • Location: Creitz Park, Cambridge City, Indiana

Celina

  • Date: July 25 (Part of the Celina Lake Festival)
  • Time: 10pm
  • Location: North shore by the Moose and Eagles on Grand Lake St. Marys

Centerville – Washington Twp. American Festival

  • Date: Wednesday, July 3 through Thursday, July 4
  • Time: Fireworks - July 3 @ 10pm
  • Location: Various locations in Centerville. Check out americanafestival.org for the location of specific events.

Dayton - Lights in Flight

  • Date: July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Kettering Fields, 444 N. Bend Blvd.

Eaton Fireworks

  • Date: July 2
  • Time: 10pm
  • Location: Preble Co. Historical Society Amphitheater, 7693 Swartsel Road, Eaton

Englewood Fireworks Celebration

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Centennial Park, Union Boulevard, Englewood

Fairborn Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Community Park | 691 E. Dayton-Yellow Springs Road, Fairborn

Fort Loramie Liberty Days

  • Date: July 3-5, 2025
  • Time: Fireworks - July 3 @10pm
  • Location: Community Park, Fort Loramie

Greenville Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Darke Co. Fairgrounds, Sweitzer Street, Greenville

Hagerstown Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Hagerstown Airport, 999 S. Washington Street

Hamilton Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: RiversEdge Amphitheater

Huber Heights Star Spangled Heights

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Thomas Cloud Park, 4704 Brandt Pike

Indian Lake Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Indian Lake State Park - View from Old Field Beach

Kettering Go 4th!

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Delco Park, 1700 Delco Park Drive, Kettering

Lebanon Independence Day Celebration

  • Date: July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Colonial Park West 720 N. Broadway, Lebanon

Middletown Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Smith Park

Moraine Star Spangled Boom

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Wax Park

New Carlisle Fireworks

  • Date: June 27
  • Time: 10pm
  • Location: Haddix Field

New Madison Fireworks

  • Date: July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Tri-Village High School

Oxford Freedom Festival

  • Date: July 2
  • Time: 10pm
  • Location: Oxford Community Park

Pleasant Hill Lights Up The Night

  • Date: June 27
  • Time: Parade @ 11am; Fireworks @ 10pm
  • Location: Newton High School Soccer Fields

Piqua Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Hollow Park

Richmond Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Roosevelt Hill @ Glen Miller Park, Richmond, Indiana

Sidney Fireworks

  • Date: July 4 (Rain Date: August 2)
  • Time: 10pm
  • Location: Sidney Middle School, 980 Fair Road, Sidney

Springboro Red, White and Boro!

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Springboro High School

Springfield Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Fireworks launched from Ferncliff Cemetery. Visible throughout the community.

Tipp City - Red, White, Food Trucks and Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 6-10:30pm; Fireworks at 10pm
  • Location: Kyle Park

Troy Fireworks

  • Date: Jul 4
  • Time: 10pm
  • Location: Along the banks of the Great Miami River between Adams Street and Market Street

Urbana Fireworks Festival

  • Date July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Grimes Field Airport

Vandalia Star Spangled Celebration

  • Date: July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Vandalia Recreation Center and Sports Complex

Wapakoneta Fireworks/St. Joseph Festival

  • Date: July 3 and July 4
  • Time: Fireworks @ 10pm July 4
  • Location: Auglaize Co. Fairgrounds

Waynesville Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Bicentennial Park

West Liberty Fireworks

  • Date: June 27
  • Time: 10pm
  • Location: Lion’s Club Park

West Milton 4th of July Celebration

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: City Park

Wilmington

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Kirkwood Camp and Adventure Park

Lights Over Dayton - A Celebration of Flight

  • Date: June 26 (Rain Date - June 27
  • Time: 10pm
  • Location: National Museum of the United States Air Force

Xenia Fireworks

  • Date: July 3
  • Time: 10pm
  • Location: Shawnee Park

Yellow Springs Fireworks

  • Date: July 4
  • Time: 10pm
  • Location: Gaunt Park

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