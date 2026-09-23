Cheapest gas stations in Ohio

Stacker.com compiled a list of the cheapest gas stations in Georgia using data from Gas Buddy (HannaTor // Shutterstock/HannaTor // Shutterstock)
By Stacker

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Ohio using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. ARCO
- Address: 6640 N Dixie Dr, Dayton, OH
- Price: $3.81

#2. BP
- Address: 5591 State Route 741, Mason, OH
- Price: $3.85

#2. United Dairy Farmers (tie)
- Address: 5261 Kings Mills Rd, Mason, OH
- Price: $3.85

#2. Speedway (tie)
- Address: 2423 Kings Mills Rd, Mason, OH
- Price: $3.85

#2. Wawa (tie)
- Address: 5248 Courseview Dr, Mason, OH
- Price: $3.85

#6. Costco
- Address: 7135 Veterans Blvd, Liberty Township, OH
- Price: $3.89

#6. Buc-ee's (tie)
- Address: 8000 S Dayton Lakeview Rd, Huber Heights, OH
- Price: $3.89

#6. Sam's Club (tie)
- Address: 800 Kemper Commons Cir, Springdale, OH
- Price: $3.89

#9. BJ's
- Address: 38292 Colorado Ave, Avon, OH
- Price: $3.94

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