Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Ohio using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. ARCO
- Address: 6640 N Dixie Dr, Dayton, OH
- Price: $3.81
#2. BP
- Address: 5591 State Route 741, Mason, OH
- Price: $3.85
#2. United Dairy Farmers (tie)
- Address: 5261 Kings Mills Rd, Mason, OH
- Price: $3.85
#2. Speedway (tie)
- Address: 2423 Kings Mills Rd, Mason, OH
- Price: $3.85
#2. Wawa (tie)
- Address: 5248 Courseview Dr, Mason, OH
- Price: $3.85
#6. Costco
- Address: 7135 Veterans Blvd, Liberty Township, OH
- Price: $3.89
#6. Buc-ee's (tie)
- Address: 8000 S Dayton Lakeview Rd, Huber Heights, OH
- Price: $3.89
#6. Sam's Club (tie)
- Address: 800 Kemper Commons Cir, Springdale, OH
- Price: $3.89
#9. BJ's
- Address: 38292 Colorado Ave, Avon, OH
- Price: $3.94