Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Lima using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Clark
- Address: 1250 W Breese Rd, Lima, OH
- Price: $3.21
#2. Wawa
- Address: 1319 W Breese Rd, Lima, OH
- Price: $3.23
#3. Casey's
- Address: 2800 Shawnee Rd, Lima, OH
- Price: $3.25
#3. Sam's Club (tie)
- Address: 1150 Greely Chapel, Lima, OH
- Price: $3.25
#5. Casey's
- Address: 4411 Elida Rd, Elida, OH
- Price: $3.28
#5. Circle K (tie)
- Address: 1219 W Robb Ave, Lima, OH
- Price: $3.28
#7. Gold Star Gas
- Address: 701 W North St, Lima, OH
- Price: $3.29
#7. Jameson Clark (tie)
- Address: 1101 W North St, Lima, OH
- Price: $3.29
#9. Clark
- Address: 1201 Neubrecht Rd, Lima, OH
- Price: $3.30
#10. Murphy USA
- Address: 2640 Harding Hwy., Lima, OH
- Price: $3.31