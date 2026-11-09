Cheapest gas stations in Lima

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Atlanta using data from Gas Buddy (Iuliia Zhemchugova // Shutterstock/Iuliia Zhemchugova // Shutterstock)
By Stacker

Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Lima using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.

#1. Clark
- Address: 1250 W Breese Rd, Lima, OH
- Price: $3.21

#2. Wawa
- Address: 1319 W Breese Rd, Lima, OH
- Price: $3.23

#3. Casey's
- Address: 2800 Shawnee Rd, Lima, OH
- Price: $3.25

#3. Sam's Club (tie)
- Address: 1150 Greely Chapel, Lima, OH
- Price: $3.25

#5. Casey's
- Address: 4411 Elida Rd, Elida, OH
- Price: $3.28

#5. Circle K (tie)
- Address: 1219 W Robb Ave, Lima, OH
- Price: $3.28

#7. Gold Star Gas
- Address: 701 W North St, Lima, OH
- Price: $3.29

#7. Jameson Clark (tie)
- Address: 1101 W North St, Lima, OH
- Price: $3.29

#9. Clark
- Address: 1201 Neubrecht Rd, Lima, OH
- Price: $3.30

#10. Murphy USA
- Address: 2640 Harding Hwy., Lima, OH
- Price: $3.31

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