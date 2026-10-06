Stacker compiled a list of the cheapest gas stations in Youngstown using data from Gas Buddy. Gas stations are ranked by the lowest regular fuel price.
#1. Speedway
- Address: 4000 E Market St, Warren, OH
- Price: $3.33
#2. Sheetz
- Address: 4585 Boardman-Canfield Rd, Canfield, OH
- Price: $3.34
#2. Sheetz (tie)
- Address: 4013 E Market St, Warren, OH
- Price: $3.34
#2. Sheetz (tie)
- Address: 1162 Niles Cortland Rd SE, Warren, OH
- Price: $3.34
#2. GetGo (tie)
- Address: 133 Boardman Poland Rd, Boardman, OH
- Price: $3.34
#2. Sheetz (tie)
- Address: 3379 Elm Rd NE, Warren, OH
- Price: $3.34
#2. Shell (tie)
- Address: 1510 Boardman-Canfield Rd, Canfield, OH
- Price: $3.34
#8. GetGo
- Address: 1330 Youngstown Warren Rd, Niles, OH
- Price: $3.35
#8. GetGo (tie)
- Address: 119 Niles Cortland Rd Se, Warren, OH
- Price: $3.35
#8. Murphy USA (tie)
- Address: 2021 Millennium Boulevard, Cortland, OH
- Price: $3.35