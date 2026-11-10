There are roughly 17.1 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 29%.
Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Ohio using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census' 2024 5-year estimate.
Alaska, Virginia, and Montana are home to the most veterans per capita. American veterans live in virtually all of the country's 3,144 counties.
Keep reading to see where the most veterans live in your home state.
#50. Miami County
- Percent of residents that are veterans: 7% (5,910 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 209
--- Vietnam War: 2,164
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,541
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,346
#49. Pickaway County
- Percent of residents that are veterans: 7% (3,279 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 112
--- Vietnam War: 1,105
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 618
--- Gulf War (09/2001 or later): 613
#48. Scioto County
- Percent of residents that are veterans: 7% (3,949 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 6
--- Korean War: 129
--- Vietnam War: 1,871
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 615
--- Gulf War (09/2001 or later): 569
#47. Clermont County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (11,700 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 44
--- Korean War: 502
--- Vietnam War: 3,742
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,516
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,690
#46. Harrison County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (801 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 2
--- Korean War: 22
--- Vietnam War: 353
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 194
--- Gulf War (09/2001 or later): 135
#45. Highland County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,366 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 111
--- Vietnam War: 835
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 335
--- Gulf War (09/2001 or later): 529
#44. Lake County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (13,389 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 265
--- Korean War: 724
--- Vietnam War: 4,503
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,220
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,813
#43. Stark County
- Percent of residents that are veterans: 7.1% (20,943 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 240
--- Korean War: 1,008
--- Vietnam War: 7,836
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,823
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,653
#42. Allen County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (5,577 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 37
--- Korean War: 291
--- Vietnam War: 1,778
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,285
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,084
#41. Sandusky County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (3,339 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 32
--- Korean War: 116
--- Vietnam War: 1,134
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 656
--- Gulf War (09/2001 or later): 709
#40. Shelby County
- Percent of residents that are veterans: 7.2% (2,600 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 25
--- Korean War: 126
--- Vietnam War: 867
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 461
--- Gulf War (09/2001 or later): 479
#39. Brown County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,480 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 35
--- Korean War: 206
--- Vietnam War: 818
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 451
--- Gulf War (09/2001 or later): 400
#38. Crawford County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,381 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 15
--- Korean War: 158
--- Vietnam War: 850
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 430
--- Gulf War (09/2001 or later): 448
#37. Fairfield County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (9,079 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 420
--- Vietnam War: 2,942
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,374
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,043
#36. Pike County
- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,517 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 16
--- Korean War: 119
--- Vietnam War: 444
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 335
--- Gulf War (09/2001 or later): 300
#35. Adams County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,576 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 12
--- Vietnam War: 601
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 357
--- Gulf War (09/2001 or later): 277
#34. Lorain County
- Percent of residents that are veterans: 7.5% (18,512 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 167
--- Korean War: 694
--- Vietnam War: 6,385
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,749
--- Gulf War (09/2001 or later): 3,651
#33. Erie County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (4,548 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 95
--- Korean War: 361
--- Vietnam War: 1,928
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 754
--- Gulf War (09/2001 or later): 674
#32. Madison County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,699 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 87
--- Vietnam War: 958
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 635
--- Gulf War (09/2001 or later): 548
#31. Paulding County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,095 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 104
--- Vietnam War: 332
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 221
--- Gulf War (09/2001 or later): 124
#30. Wyandot County
- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,277 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 52
--- Vietnam War: 431
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 212
--- Gulf War (09/2001 or later): 228
#29. Guernsey County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,294 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 27
--- Korean War: 149
--- Vietnam War: 753
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 537
--- Gulf War (09/2001 or later): 569
#28. Knox County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,773 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 37
--- Korean War: 167
--- Vietnam War: 1,398
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 772
--- Gulf War (09/2001 or later): 867
#27. Morrow County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,121 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 19
--- Korean War: 42
--- Vietnam War: 805
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 533
--- Gulf War (09/2001 or later): 574
#26. Preble County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,448 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 38
--- Korean War: 89
--- Vietnam War: 961
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 425
--- Gulf War (09/2001 or later): 387
#25. Richland County
- Percent of residents that are veterans: 7.7% (7,510 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 136
--- Korean War: 239
--- Vietnam War: 2,765
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,454
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,699
#24. Hocking County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,711 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 63
--- Vietnam War: 701
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 348
--- Gulf War (09/2001 or later): 327
#23. Logan County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (2,769 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 6
--- Korean War: 99
--- Vietnam War: 977
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 576
--- Gulf War (09/2001 or later): 523
#22. Ross County
- Percent of residents that are veterans: 7.8% (4,718 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 10
--- Korean War: 100
--- Vietnam War: 1,489
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,332
--- Gulf War (09/2001 or later): 836
#21. Marion County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,019 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 8
--- Korean War: 81
--- Vietnam War: 1,126
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,099
--- Gulf War (09/2001 or later): 855
#20. Monroe County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (833 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 2
--- Korean War: 164
--- Vietnam War: 337
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 90
--- Gulf War (09/2001 or later): 123
#19. Morgan County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (856 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 1
--- Korean War: 63
--- Vietnam War: 319
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 105
--- Gulf War (09/2001 or later): 264
#18. Ottawa County
- Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,589 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 20
--- Korean War: 44
--- Vietnam War: 1,166
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 314
--- Gulf War (09/2001 or later): 547
#17. Carroll County
- Percent of residents that are veterans: 8% (1,693 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 21
--- Korean War: 109
--- Vietnam War: 585
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 317
--- Gulf War (09/2001 or later): 294
#16. Henry County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,716 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 5
--- Korean War: 51
--- Vietnam War: 536
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 320
--- Gulf War (09/2001 or later): 360
#15. Lawrence County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,625 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 96
--- Korean War: 114
--- Vietnam War: 1,302
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 666
--- Gulf War (09/2001 or later): 736
#14. Licking County
- Percent of residents that are veterans: 8.1% (11,370 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 74
--- Korean War: 364
--- Vietnam War: 3,818
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,845
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,424
#13. Meigs County
- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,421 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 6
--- Korean War: 78
--- Vietnam War: 493
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 207
--- Gulf War (09/2001 or later): 272
#12. Ashtabula County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (6,339 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 107
--- Korean War: 232
--- Vietnam War: 2,288
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,247
--- Gulf War (09/2001 or later): 940
#11. Champaign County
- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,505 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 47
--- Vietnam War: 1,064
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 559
--- Gulf War (09/2001 or later): 380
#10. Montgomery County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (34,904 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 308
--- Korean War: 1,261
--- Vietnam War: 11,272
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 9,326
--- Gulf War (09/2001 or later): 9,131
#9. Trumbull County
- Percent of residents that are veterans: 8.4% (13,355 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 53
--- Korean War: 634
--- Vietnam War: 4,768
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,749
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,373
#8. Columbiana County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (6,806 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 109
--- Korean War: 300
--- Vietnam War: 2,518
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,391
--- Gulf War (09/2001 or later): 1,066
#7. Perry County
- Percent of residents that are veterans: 8.5% (2,316 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 66
--- Vietnam War: 933
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 398
--- Gulf War (09/2001 or later): 449
#6. Clark County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (9,204 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 67
--- Korean War: 319
--- Vietnam War: 3,379
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,210
--- Gulf War (09/2001 or later): 2,127
#5. Noble County
- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,020 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 4
--- Korean War: 17
--- Vietnam War: 537
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 186
--- Gulf War (09/2001 or later): 177
#4. Clinton County
- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,877 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 9
--- Korean War: 144
--- Vietnam War: 906
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 641
--- Gulf War (09/2001 or later): 773
#3. Washington County
- Percent of residents that are veterans: 9.1% (4,322 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 98
--- Korean War: 201
--- Vietnam War: 1,516
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 881
--- Gulf War (09/2001 or later): 948
#2. Jackson County
- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,397 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 0
--- Korean War: 96
--- Vietnam War: 776
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 462
--- Gulf War (09/2001 or later): 528
#1. Greene County
- Percent of residents that are veterans: 11% (14,557 veterans)
- Veterans by war:
--- World War II: 17
--- Korean War: 629
--- Vietnam War: 3,903
--- Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,603
--- Gulf War (09/2001 or later): 5,525