Taylor Swift breaks VMA records; Madonna opens show, Dolly honored

MTV had a packed show for its 2026 VMA ceremony.
After a 20-minute delay due to the NFL, the show started hot, with Madonna telling the crowd, “It’s mother,” before singing “Bring Your Love” with Sabrina Carpenter.
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But Taylor Swift broke records, becoming the most-awarded artist in awards show history. She and Beyoncé were tied with 30 VMAs each, but everyone knew Swift would take the title as she was given the first Artist Director Honors, which recognizes artists “whose work behind the camera has expanded the possibilities of music video and advanced the art of visual storytelling,”
The Associated Press reported.
Swift has been part of making about 60 videos over her career, writing and directing about 18 of them.
She also took home
Video of the Year at the VMAs for “The Fate of Ophelia,” dedicating the title to Dolly Parton, whom Swift called “the ultimate showgirl.”
Speaking of videos, Swift
debuted the music video for “Patient Zero,” which she directed and stars Colin Farrell and Dakota Johnson.
Madonna and Carpenter took home a Moon person statue of their own for best collaboration for “Bring Your Love.” Madonna also won the award for best dance, the
AP reported. Rolling Stone said it was Madonna’s first VMA performance in 23 years.
Along with Madonna, other performances included Raye, who performed a medley of “I Will Overcome” and “Where Is My Husband”; Bruno Mars performed “Dance With Me”; Shaboozey performed “Cowgirl,” while Gunna joined him for “High Noon.”
There were also plenty of tributes, with Kacey Musgraves belting out “I Will Always Love You” in honor of Dolly Parton, and Orville Peck introducing a tribute to George Michael.
Nirvana received the Video Vanguard Award, with the surviving members honoring Kurt Cobain; Krist Novoselic said, “Kurt was one of one,” the
AP reported.
The show was hosted by 13-time VMA nominee Snoop Dogg.
Here is a list of all of the winners from Sunday night’s ceremony:
VIDEO OF THE YEAR: Taylor Swift - “The Fate of Ophelia” ARTIST OF THE YEAR: Madonna BEST COLLABORATION: Madonna & Sabrina Carpenter - “Bring Your Love” BEST DANCE, presented by BACARDÍ Rum: Madonna - “Confessions II - The Film” BEST NEW ARTIST, presented by The General Insurance: Sienna Spiro BEST POP: LISA - “Dream feat. Kentaro Sakaguchi” SONG OF THE YEAR: BTS - “Swim” BEST HIP-HOP: Cardi B ft. Kehlani - “Safe” BEST R&B: Bruno Mars - “I Just Might” BEST ALTERNATIVE: Olivia Rodrigo - “the cure” BEST LATIN: Bad Bunny - “NUEVAYoL” BEST K-POP: BTS - “SWIM” BEST COUNTRY: Ella Langley - “Choosin’ Texas” BEST DIRECTION: Taylor Swift - “Opalite” BEST ART DIRECTION: PinkPantheress - “Stateside + Zara Larsson” BEST CINEMATOGRAPHY: Madonna - “Confessions II - The Film” BEST EDITING: Sabrina Carpenter - “House Tour” BEST CHOREOGRAPHY: Madonna - “Confessions II - The Film” BEST VISUAL EFFECTS: Ariana Grande - “hate that i made you love me” SOCIAL CATEGORIES: BEST GROUP: BTS BEST LONG FORM VIDEO: Madonna - “Confessions II – The Film” BEST ALBUM: Madonna - “Confessions II” SONG OF SUMMER: Ariana Grande - “hate that i made you love me” SPECIAL AWARDS: VIDEO VANGUARD: Nirvana MTV VMA ARTIST DIRECTOR HONORS: Taylor Swift 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: The MTV Moon Person attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Taylor Swift attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Taylor Swift attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Mia Calabrese attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Emma Bunton attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Jordan Coleman attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Gunna attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: David Corenswet attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Teyana Taylor attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Shaboozey attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: (L-R) Vincent Mason and Stella Lefty attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Madisin Rian attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: PinkPantheress
attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: David Toro attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Dexter Carr attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: (L-R) Dave Grohl, Krist Novoselic and Pat Smear of NIrvana attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Carter Kench attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Madisin Rian attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Lucky Daye attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Nezza attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Sophie Silva attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Ciara Miller attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Belmont Cameli attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: (L-R) Tyler George, Recker Eans, Toby Green, Bryan Holden Chan and Caden Adamonis of JYT attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Normani attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Markell Washington attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Saint Harison (R) attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Bella Poarch attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Baby Nova (R) and a guest attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Sombr attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Jordan Coleman attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Sienna Spiro attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: LISA attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Yakiyn attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Troy Sivane attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Klaudia Antos attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Inji attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Chanel West Coast attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: (L-R) Chuck D and Flavor Flav of Public Enemy attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Adam Lambert attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Jessica Golich attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Bobby Newberry attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: (L-R) Paris Hilton and Nicky Hilton Rothschild attend the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images) 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Arrivals LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 27: Chloe Bailey attends the 2026 MTV Video Music Awards (VMAs) at Peacock Theater on September 27, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) (Frazer Harrison/Getty Images)
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